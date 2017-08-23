Число не оформленных на работе россиян достигло рекорда

Число россиян, которые работают без официально оформленных документов по трудоустройству, достигло рекорда за всю историю наблюдений — 13,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса РАНХиГС, опубликованные на сайте вуза.

Это примерно 33 миллиона человек, которые в течение года имели работу, но не были на ней оформлены, и получали зарплату «в конверте». Год назад это число составляло 11,7% россиян.

Рост «теневой» занятости россиян, полагают эксперты, связан с тем, что у большого числа граждан появляется дополнительная работа. За год количество россиян, у которых есть неофициальная вторая работа, выросло с 30,4% до 35,5%. Больше других оформлять свою работу не стремятся самозанятые россияне — среди них большинство трудоустроены неофициально (62,2%).

Кроме того, эксперты РАНХиГС зафиксировали снижение числа тех, кто во время поиска работы обращает внимание исключительно на возможность официального трудоустройства — с 67,7% до 52,4%. Существенно выросло и количество тех, для кого статус занятости значения не имеет, — с 36,7% до 36,8%. Главный стимул для таких работников, считают в РАНХиГС, — «чтобы платили деньги».