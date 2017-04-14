Четверым задержанным в Москве 26 марта предъявили обвинения

Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских на акции протеста в российской столице 26 марта. Им предъявлены обвинения.

Четверым задержанным в Москве во время акции протеста против коррупции 26 марта предъявлены обвинения в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета, опубликованном в четверг, 13 апреля.

Обвинения предъявлены по статьям 213, 317, 318 УК РФ (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).

Следователи отмечают, что двое из четверых задержанных дали подробные показания и признали вину в полном объеме. В заявлении СК утверждается, что следствием также собраны видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов.

26 марта в десятках городов России прошли многотысячные акции протеста против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи человек. Международная правозащитная организация Amnesty International признала задержанных узниками совести.