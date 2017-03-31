Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

"По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили", - цитируют "Известия" Федорова.

Издание отмечает, что социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира.

Следует отметить, что доля респондентов, уверенных в геоцентричности мира, и в других странах мира колеблется в пределах от 25% до 40%. Согласно итогам проводившегося в 2014 году опроса, в США в том, что Солнце вращается вокруг Земли, были уверены 25% жителей страны.

В соседней с Литвой Латвии в 2011 году этот показатель был еще выше - 35%. При этом 72% опрошенных латвийцев были уверены, что причиной всей радиоактивности является человеческая деятельность. 39% были уверены, что первые люди жили уже во время динозавров, 63% - что антибиотики одинаково эффективно уничтожают вирусы и бактерии. 15% полагали, что Земля совершает полный круг вокруг Солнца за месяц, 11% не думали, что центр Земли — очень горячий, а 7% были не в курсе того, что кислород, которым мы дышим, производят растения.