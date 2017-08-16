Чем заканчиваются громкие коррупционные дела в России

16 августа в Москве начнется рассмотрение по существу уголовного дела экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере 2 млн долларов от представителя "Роснефти" за помощь в покупке "Башнефти".

Статья, которую инкриминируют Улюкаеву, предполагает различные варианты наказания: от очень мягкого - штрафа - до довольно жесткого - заключения на 15 лет. DW собрала наиболее яркие аналогичные случаи арестов высокопоставленных чиновников, чтобы посмотреть, чем, как правило, заканчиваются подобные дела.

Из министерского кресла в директорское

Одной из наиболее громких скандальных историй этого десятилетия в России стала отставка экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. На этом посту он проработал более пяти с половиной лет, заступив на должность в годы второго президентства Владимира Путина. Сердюков прославился кардинальной реформой вооруженных сил, главным образом существенным сокращением их численности, укрупнением военных учебных заведений и переводом на аутсорсинг системы обеспечения вооруженных сил.

Отчасти для реализации последнего пункта реформы в 2008 году была создана коммерческая структура "Оборонэкспорт". С 2009 по 2011 годы председателем ее совета директоров был Сердюков. Осенью 2012 года Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту махинаций, допущенных сотрудниками "Оборонэкспорта" при реализации непрофильных военных активов. Объем убытков оценивался в 3 млрд рублей. 6 ноября 2012 года Путин отправил Сердюкова в отставку, объяснив это желанием "создать условия для объективного расследования".

После ряда обысков и допросов в ноябре 2013 года уголовное дело было возбуждено и в отношении Сердюкова. Ему было предъявлено обвинение "в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба". Однако уже через два месяца следствие было прекращено: экс-министр попал под амнистию как "защитник отечества". Вскоре дело было закрыто. Сегодня Сердюков является председателем совета директоров авиастроительной компании "Росвертол" и одновременно членом совета директоров "Вертолетов России". 23 июня этого года он был также избран в совет директоров "КАМАЗа". Все эти предприятия входят в структуру госкорпорации "Ростех".

Губернатора посадить легче?

Если Сердюков во время следствия оставался на свободе, менее высокопоставленные чиновники проводят месяцы и даже годы в СИЗО. Например, под арестом находится экс-губернатор Кировской области Никита Белых. На эту должность он заступил в начале 2009 года в период президентства Дмитрия Медведева. Наибольшую известность ему принесла реформа здравоохранения, реализованная при непосредственном участии Марии Гайдар, которая с июня 2009 года по июль 2011 года была заместителем Белых. Главным образом реформа предполагала сокращение числа неэффективных больниц, что у многих вызвало критику. Однако впоследствии статистика показала, что смертность в регионе сократилась, а бюджетные средства были сэкономлены.

Белых не скрывал в годы губернаторства своих либеральных взглядов, активно вел блог и регулярно появлялся в передачах оппозиционных СМИ. В июне 2016 года Белых был задержан в Москве при получении взятки в 100 тысяч евро. По версии СК, взятка передавалась представителем "Нововятского лыжного комбината" за "общее покровительство" при ведении предприятием предпринимательской деятельности в области. Белых был арестован на два месяца и освобожден президентом с поста губернатора. Весной этого года арест был продлен.

Всего за последние два года по подозрению в коррупции в России были задержаны шесть глав регионов: помимо Белых, это экс-глава Коми Вячеслав Гайзер (провел в СИЗО около 1,5 лет, следствие прекращено), экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (находится в СИЗО почти 2,5 года), экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (скрывается в Израиле), экс-глава Удмуртии Александр Соловьев (провел в СИЗО четыре месяца, находится под домашним арестом) и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов (находится в СИЗО с апреля 2017 года).

Есть ли закономерность при выборе мер пресечения и наказания

Эксперт в области изучения элит, гендиректор исследовательского центра "Лаборатория Крыштановской" Ольга Крыштановская рассказала DW, что ее центр регулярно проводит всероссийские опросы относительно того, кто из представителей элиты является для россиян героями и антигероями. В числе последних часто фигурируют лица, ассоциирующиеся с коррупционными преступлениями. "Запрос общества на наказание коррупционеров очень высок. Для власти же важно ответить на него, особенно в преддверии президентских выборов", - говорит она. В связи с этим эксперт допускает, что Алексей Улюкаев может получить довольно серьезное наказание.

Управляющий директор консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин не исключает любого исхода дела. "Получить реальный срок Улюкаев действительно может, если кто-то решит, что это удачный кейс для того, чтобы показать, что в России идет борьба с коррупцией.

Также это возможно, если в этом есть личная заинтересованность Игоря Сечина (глава "Роснефти". - Ред.)", - считает он. Не в пользу тюремного заключения экс-министра, по мнению Панина, возможное разглашение в ходе слушаний сведений, которыми владеет Улюкаев. Это могло бы нанести ущерб репутации самих противников экс-министра.

В целом, по словам эксперта, общероссийский тренд таков, что в России людей выше статуса мэра не сажают. "Все расследования, которые ведутся в отношении губернаторов, продолжаются, но реальных больших сроков пока нет. Напротив, есть курс на "откат" таких дел: конфискованное имущество частично возвращается, фигуранты амнистируются. Это тренд на мягкое правосудие. Вы, скорее, получите срок за кражу хлеба, чем за кражу миллиона долларов", - говорит он.