Человек на путях вызвал столкновение поездов в Москве

Пригородная элетричка Смоленского направления и поезд дальнего следования "Москва - Брест" столкнулись на западе российской столицы из-за мужчины, перебегавшего пути в темноте. В результате инцидента пострадали около 50 человек, 12 из которых госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.

Как сообщают в московском управлении МЧС, среди раненых два машиниста, один из которых поступил в больницу в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

Источники российских СМИ сообщают, что мужчина, послуживший причиной столкновения, был нетрезв.

Машинисту электрички пришлось применить экстренное торможение на подъеме, в результате чего электропоезд покатился назад и врезался в локомотив состава дальнего следования.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перегоне Фили - Кунцево близ дома №4 по улице Герасима Курина.