Центробанк России решил обложить налогом биткоины

bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 17:21
Банк России готовит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
© AP / Scanpix

По ее словам, после совещания с министерствами и ведомствами о том, как идентифицировать частные криптовалюты, было решено отнести их к цифровому товару.

"Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", — сказала она.

Биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком.

Он представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны. Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.

Российские Центробанк и министерство финансов, как и регулирующие ведомства других стран, неоднократно заявляли о рисках хождения биткоинов и других криптовалют. Минфин России пытался запретить биткоины, но это предложение не получило поддержки.

Биткоины используются в теневой экономике, например, для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.

В марте этого года стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке.

С тех пор курс активно растет, поднявшись за последнюю неделю приблизительно на 30%.

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