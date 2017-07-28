Центробанк России отозвал лицензию у "Югры"

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bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 12:15
Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Югра", в котором ранее ввели временную администрацию. Ранее против введения временной администрации в банке протестовала генпрокуратура России, однако центробанк отказался отменять свое решение.
© Sputnik / Scanpix

Как говорится в пресс-релизе ЦБ, деятельность "Югры" "была ориентирована на размещение денежных средств клиентов в активы неудовлетворительного качества, при этом резервов, адекватных принятым рискам, банк не создавал".

По итогам обследования банка выяснилось, что "Югра" полностью утратила капитал, заявили в Банке России. Там также утверждают, что "кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах" кредитование физических и юридических лиц, не связанных с собственниками банка.

В центробанке также заявили, что в деятельности "Югры" неоднократно обнаруживали сомнительные транзитные операции, признаки вывода активов и качественных залогов и факты представления существенно недостоверных отчетных данных.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило, что проводить финансовое оздоровление банка "экономически нецелесообразно" из-за "крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств".

"Югра" по величине активов по состоянию на 1 июля занимала 29-е место в банковской системе России.

Спор с Генпрокуратурой

Скандал вокруг "Югры", основным собственником которого является предприниматель Алексей Хотин, начался 10 июля этого года ,когда ЦБ ввел в банке временную администрацию на полгода. Регулятор тогда заявил, что в "Югре" обнаружены" признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности.

19 июля генпрокуратура неожиданно опротестовала решение ЦБ, посчитав решение регулятора безосновательным. Банк не нарушал нормативы ЦБ и обладает запасом ликвидности, заявило ведомство.

Генпрокуратура потребовала остановить работу временной администрации и процесс выплат вкладчикам. Это стало первым подобным вмешательством в дела Банка России, который, тем не менее, отменять свои предписания отказался.

Источники российских СМИ утверждали, что после решения продолжить выплаты вкладчикам прокуратура пригрозила ответственностью руководству АСВ. Однако выплаты продолжились, и за два дня 60 тысяч клиентов "Югры" получили свыше 52 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проблемы "Югры" и спор между ЦБ и генпрокуратурой, заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

Попытка вернуть лицензию

25 июля стало известно, что банк "Югра" подал в Арбитражный суд Москвы иск к центробанку России.

Как следует из карточки дела, кредитная организация подала заявление о признании решений и действий регулятора незаконными. Заявление на данный момент рассматривается в первой инстанции.

Опрошенные Би-би-си эксперты отметили, что, несмотря на заступничество генпрокуратуры, шансы "Югры" на победу в такой тяжбе невелики.

"Если решение о введении администрации было принято, значит, материалов для этого было более чем достаточно", - говорил управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Владимир Плешаков.

Он отмечал, что ЦБ обладает огромным массивом данных, которые могут быть использованы в судебном процессе и которых нет у прокуратуры
За последние 15 лет всего четырем банкам удалось победить в суде в спорах о лишении лицензии и введении временной администрации. При этом ни один из них в последствии не смог продолжить свою работу.
Самым известным случаем судебной тяжбы частного банка и ЦБ стала история Мастер-банка, который успешно оспаривал предписания об ограничении переводов и увеличении резервов.

Тем не менее в итоге ЦБ все равно лишил банк лицензии за проведение крупномасштабных сомнительных операций - на тот момент это стало крупнейшим страховым случаем в банковском секторе России.

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Центробанк России отозвал лицензию у Югры
Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Югра", в котором ранее ввели временную администрацию. Ранее против введения временной администрации в банке протестовала генпрокуратура России, однако центробанк отказался отменять свое решение.
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