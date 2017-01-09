Центробанк РФ резко снизил курсы доллара и евро

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ru.DELFI.lt
понедельник, 9 января 2017 г. 19:41
В России официальный курс доллара на вторник 10 января установлен в размере 59,8961 рублей за доллар. Курс евро составит 63,1125 рублей за один евро, сообщает НТВ.
Pinigai, doleriai
© Lehtikuva/ Scanpix

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России России на вторник, снизился на 69,86 копейки до 63,1125 рубля. Доллар уменьшился на 76,08 копейки. Сейчас его стоимость составляет 59,8961 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, по сравнению с показателем на выходные, праздники и понедельник снизилась на 73,3 копейки. На вторник она составляет 61,3435 рубля.

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Россия

Центробанк РФ резко снизил курсы доллара и евро (1)

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В России официальный курс доллара на вторник 10 января установлен в размере 59,8961 рублей за доллар. Курс евро составит 63,1125 рублей за один евро, сообщает НТВ.

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