Центробанк РФ резко снизил курсы доллара и евро

В России официальный курс доллара на вторник 10 января установлен в размере 59,8961 рублей за доллар. Курс евро составит 63,1125 рублей за один евро, сообщает НТВ.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России России на вторник, снизился на 69,86 копейки до 63,1125 рубля. Доллар уменьшился на 76,08 копейки. Сейчас его стоимость составляет 59,8961 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, по сравнению с показателем на выходные, праздники и понедельник снизилась на 73,3 копейки. На вторник она составляет 61,3435 рубля.