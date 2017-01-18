Центр Кудрина: уголовные нормы в России стали жестче

С августа 2014 года по август 2016 года было внесено в Думу 237 законопроектов по вопросам уголовного правосудия.

Из них 140 проектов были направлены на изменения в уголовном праве. 123 из них предлагали ужесточающие меры (законами стали 17 проектов) и только 17 - смягчающие меры (законами стали 5 проектов).

Таким образом, законопроектов, ужесточающих правовые нормы, было внесено в 7 раз больше, чем смягчающих. Ужесточающих законов было принято в 3,4 раза больше, чем смягчающих.

При этом законами стали 14% предложенных ужесточающих инициатив и 29% предложенных смягчающих инициатив.

"Это может объясняться тем, что законопроекты, касающиеся уголовного права, и в особенности - его ужесточения, чаще носят популистский характер", - говорится в докладе.

Кроме того, 88 из 237 проектов предлагали изменения в уголовном процессе, еще девять проектов были направлены на структурные изменения и изменения в уголовно-исправительной системе.

Созданный Кудриным Комитет гражданских инициатив активно разрабатывает предложения по реформированию российской судебной системы.

В апреле 2016 года по заказу КГИ было опубликовано исследование Института проблем правоприменения при Европейском университете. В нем эксперты проанализировали состояние современной судебной системы.

В докладе говорится, что основными недостатками судов в России являются обвинительный уклон, большая нагрузка на судей, а также качество кадров - в большинстве случаев судьями становятся сотрудники аппарата, у которых нет разностороннего юридического опыта.