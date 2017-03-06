Бывший замглавкома Внутренних войск МВД РФ арестован за получение взятки

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 17:54
Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Rusijos vidaus kariuomenė patruliuoja Maskvoje
© AP/Scanpix

"Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста бывшего замглавкома, но не уточнил подробностей. "Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех, кто не перешел в новую структуру", - отметил он.

Арест Варчука санкционировал Московский гарнизонный военный суд. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявила представитель суда. Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

Ранее по данному делу был арестован другой фигурант - Александр Костин. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Как считает следствие, Костин получил взятку в 10 миллионов рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 миллионов рублей.

Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования ВВ МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего ВВ МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.

В 2013 году Варчук попал в рейтинг 20 самых богатых силовиков России, опубликованный русским Forbes. Он расположился на пятом месте с 43,717 миллиона рублей.

NEWSru.com
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Бывший замглавкома Внутренних войск МВД РФ арестован за получение взятки (26)

Rusijos vidaus kariuomenė patruliuoja Maskvoje
Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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