Бывший посол России в США ответил на обвинения в шпионаже

В ходе интервью, которое было сделано в Мордовии, журналист CNN спросил Кисляка об обвинениях в шпионаже в его адрес. Кисляк назвал такие обвинения бессмысленными.

«Вам должно быть стыдно, поскольку CNN — компания, которая не перестает указывать на эти обвинения», — подчеркнул Кисляк.

В марте 2017 года CNN со ссылкой на текущего и бывшего высокопоставленного чиновника в правительстве США сообщал, что в прошлом году генпрокурор Джефф Сешнс дважды встречался с послом Сергеем Кисляком.

Телеканал отмечал, что американские спецслужбы считают Кисляка «одним из ключевых российских шпионов и вербовщиков в Вашингтоне».

В начале июня CNN написал, что Конгресс США проверяет информацию о еще одной частной встрече Сешнса с Кисляком во время президентской кампании в США.

Газета The Washington Post сообщала, что Сешнс и Кисляк встречались в сентябре 2015-го и июле 2016 года. Издание утверждало, что Сешнс умолчал о них во время назначения на пост генпрокурора после прихода Трампа к власти. На фоне этой публикации представители Демократической партии потребовали отставки Сешнса за ложь под присягой.

Кисляк был послом в США с 2008 года. 22 июля он покинул этот пост и стал кандидатом на должность сенатора от Мордовии.