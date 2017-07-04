Бывший начальник президента России: "Путин был посредственным" сотрудником КГБ

Генерал КГБ в отставке Николай Леонов сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo: "Когда у нас был курсант, свободно владевший немецким, как в случае Путина, если он был хорошим [сотрудником], он отправлялся в Западную Германию или Австрию. Но он отправился на "восточную сторону", где был коммунистический режим".

"Леонов добавил, что многообещающих офицеров отправляли в Берлин для работы со "Штази" - тайной полицией восточногерманского режима, а не в Дрезден", - пишет газета.

"Леонов, который в прошлом в Советской России был экспертом по Латинской Америке, также утверждает, что Путин часто опаздывал на встречи - привычка, которая казалась сотрудникам КГБ "странной и скандальной", - говорится в статье.