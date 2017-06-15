Бывший главный тюремщик России получил восемь лет колонии

Он также должен будет выплатить штраф в 800 тысяч рублей (14 тыс. долларов).
"Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищения финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений", - заявила судья Елена Аверченко во время оглашения приговора.
Речь идет о деньгах, выделенных из бюджета на закупку так называемых электронных браслетов, которые используются, в частности, для контроля за перемещениями людей, помещенных под домашний арест.
Суд согласился с доводами следствия, что эти браслеты закупались по сильно завышенным ценам. В частности, устройства, стоимость которых оценивается в 19 тысяч рублей, закупались по цене от 108 до 128 тысяч рублей.
Закупки шли через подконтрольное Реймеру предприятие ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН", с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей.
При этом, как отметили следователи, у этого предприятия не было ни оборудования, ни помещений для производства закупаемых ФСИН браслетов.
Также суд признал виновными в мошенничестве бывшего заместителя Реймера Николая Криволапова и директора ФГУП ЦИТОС Виктора Определенова.
Реймер и Криволапов были задержаны по обвинению в мошенничестве в марте 2015 года.
Реймер занимал пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с 2009 года по июнь 2012 года.