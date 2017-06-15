Бывший главный тюремщик России получил восемь лет колонии

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных.

Он также должен будет выплатить штраф в 800 тысяч рублей (14 тыс. долларов).

"Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищения финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений", - заявила судья Елена Аверченко во время оглашения приговора.

Речь идет о деньгах, выделенных из бюджета на закупку так называемых электронных браслетов, которые используются, в частности, для контроля за перемещениями людей, помещенных под домашний арест.

Суд согласился с доводами следствия, что эти браслеты закупались по сильно завышенным ценам. В частности, устройства, стоимость которых оценивается в 19 тысяч рублей, закупались по цене от 108 до 128 тысяч рублей.

Закупки шли через подконтрольное Реймеру предприятие ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН", с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей.

При этом, как отметили следователи, у этого предприятия не было ни оборудования, ни помещений для производства закупаемых ФСИН браслетов.

Также суд признал виновными в мошенничестве бывшего заместителя Реймера Николая Криволапова и директора ФГУП ЦИТОС Виктора Определенова.

Реймер и Криволапов были задержаны по обвинению в мошенничестве в марте 2015 года.

Реймер занимал пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с 2009 года по июнь 2012 года.