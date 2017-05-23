Бывшему министру финансов РФ Улюкаеву предъявили обвинение

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Телеканал "Дождь"
вторник, 23 мая 2017 г. 17:20
Суд предъявил окончательное обвинение бывшему министру экономики России Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
© Reuters/Scanpix

«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», - сказал он. Обвиняемый и защитники в ближайшее время начнут знакомиться с материалами, отметил собеседник агентства.

Адвокаты обвиняемого отказались комментировать эту информацию.

Также данные о том, что в Улюкаеву предъявили обвинение в окончательной редакции, подтвердил источник РБК.

Следственный комитет задержал Улюкаева в ночь на вторник, 15 ноября. Его подозревают в получении взятки на сумму в два миллиона долларов. Следствие считает, что он должен был получить деньги за выданную от Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Уголовное дело было заведено по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Вечером во вторник, 15 ноября, Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца.

18 ноября адвокат обвиняемого Тимофей Гриднев попросил Мосгорсуд отменить решение Басманного суда о домашнем аресте Улюкаева и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Телеканал "Дождь"
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