Бывшего депутата Госдумы Пономарева проверили на детекторе лжи

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Телеканал "Дождь"
среда, 1 февраля 2017 г. 15:30
Бывшего депутата Госдумы России от «Справедливой России» Илью Пономарева проверили на детекторе лжи, сообщает «Интерфакс».
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Его обвиняют в пособничестве при растрате 450 тысяч долларов фонда «Сколково».

«Мой подзащитный успешно прошел исследование на полиграфе, и 31 января данные были переданы в Следственный комитет РФ», — рассказала адвокат Пономарева Мария Баст.

Теперь защита просит следствие прекратить уголовное преследование Пономарева. По словам Баст, бывший депутат представил «исчерпывающие доказательства» о своей невиновности.

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Илью Пономарева лишили неприкосновенности депутата в апреле 2015 года. После этого его заочно обвинили в пособничестве в растрате денег фонда «Сколково», которые должны были пойти на научно-исследовательские работы и проведение лекций. Пономарева объявили в международный розыск.

В декабре 2015 года судебные приставы взыскали с Пономарева всю сумму задолженности — более 2,7 млн рублей.

В июне 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатских полномочий.

Пономарев уехал в США в июне 2014 года. С 2016 года он живет в Киеве, где получил вид на временное проживание.

Телеканал "Дождь"
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