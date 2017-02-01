Бывшего депутата Госдумы Пономарева проверили на детекторе лжи

Бывшего депутата Госдумы России от «Справедливой России» Илью Пономарева проверили на детекторе лжи, сообщает «Интерфакс».

Его обвиняют в пособничестве при растрате 450 тысяч долларов фонда «Сколково».

«Мой подзащитный успешно прошел исследование на полиграфе, и 31 января данные были переданы в Следственный комитет РФ», — рассказала адвокат Пономарева Мария Баст.

Теперь защита просит следствие прекратить уголовное преследование Пономарева. По словам Баст, бывший депутат представил «исчерпывающие доказательства» о своей невиновности.

Илью Пономарева лишили неприкосновенности депутата в апреле 2015 года. После этого его заочно обвинили в пособничестве в растрате денег фонда «Сколково», которые должны были пойти на научно-исследовательские работы и проведение лекций. Пономарева объявили в международный розыск.

В декабре 2015 года судебные приставы взыскали с Пономарева всю сумму задолженности — более 2,7 млн рублей.

В июне 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатских полномочий.

Пономарев уехал в США в июне 2014 года. С 2016 года он живет в Киеве, где получил вид на временное проживание.