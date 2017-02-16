Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева объявили в розыск

bbcrussian.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 10:04
Российские следственные органы объявили в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Михеева, обвиняемого в попытке хищения 2 млрд рублей.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Факт объявления депутата в розыск агентству Интерфакс и газете "Коммерсант" подтвердили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Там пояснили, что дело должно было поступить в один из районных судов города, но обвиняемый так и не подписал обвинительное заключение.

Газета "Коммерсант" попыталась связаться с Михеевым, но его телефон был выключен. На связь не вышли и его адвокаты. На сайте экс-депутата еще 1 февраля появилось сообщение, в котором написано, что он считает свое уголовное преследование незаконным.

Последнее сообщение на сайте датируется 14 февраля. В нем экс-депутат поздравляет лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с днем рождения от лица волгоградского отделения партии.

Дело, о котором идет речь, возбуждено по статье о покушении на мошенничество. Оно было выделено из другого, более объемного уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия Госдумы еще во времена, когда он был депутатом.

Решение выделить дело о мошенничестве в отдельное производство связано с тем, что, как утверждает следствие, по нему уже собрано достаточно доказательств для судебного разбирательства, в то время как основное дело продолжает расследоваться.

Следователи утверждают, что в 2007 году Михеев изготовил поддельные документы о наличии у Волгопромбанка перед ним задолженности в размере 2,1 млрд рублей. После этого, утверждает следствие, он подал в суд иск с требованием взыскать с банка эту сумму.

По версии следствия, получить эти деньги Михеев так и не смог, так как суд отклонил его иск, а саму задолженность признал мнимой. Следствие утверждает, что Михеев пытался надавить на суд, и даже возбудило из-за этого еще одно дело, но его уже закрыли за истечением срока давности.

Михеев в 1990-е годы активно занимался бизнесом, а в политику пришел в начале 2000-х годов. В "Справедливую Россию" он вступил в феврале 2007 года. Вскоре он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Волгограда, но его сняли с выборов, обвинив в подкупе избирателей.

В августе 2007 года, через несколько месяцев после вступления в партию, Михеева исключили из "Справедливой России". Однако бывший бизнесмен, которого пресса называла одним из главных спонсоров "Справедливой России", сумел добиться отмены этого решения.

В итоге Михеев не только вернулся в партию, но и возглавил ее региональное отделение. Кроме того, он дважды избирался в Госдуму и был депутатом с 2007 по 2016 год.

Среди наиболее известных законодательных инициатив Михеева - предложения лишать свободы на срок до пяти лет за оскорбление патриотических чувств россиян, продавать алкоголь только по банковским картам и запретить ввоз в Россию кед и обуви на шпильке.

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Российские следственные органы объявили в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Михеева, обвиняемого в попытке хищения 2 млрд рублей.

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