Бюджет фонда Ролдугина за год сократился вчетверо

На публикацию обратила внимание Русская служба «Би-би-си». В 2016 году фонд потратил 2,5 млрд рублей, годом раньше — 9,77 млрд рублей.

Из отчета следует, что больше всего денег (более 818 миллионов рублей) фонд потратил на подготовку талантливых детей в области искусства, спорта и науки, а также на их отдых и дальнейший мониторинг фондом одаренных детей.

Чуть меньше (614 миллионов рублей) фонд потратил на строительство зданий, приобретение необходимого инвентаря и другого имущества для своей деятельности, а также на ремонт. Еще 196,56 миллиона рублей фонд раздал в качестве президентских грантов. На содержание своего руководства фонд потратил 72,5 миллиона рублей.

В пресс-службе фонда «Би-би-си» сообщили, что основная часть затрат — это обеспечение пребывания школьников в образовательном центре «Сириус». Фонд также оплачивает образование школьников — как профильное, так и общеобразовательное. В пресс-службе фонда также подчеркнули, что организация обеспечивает деятельность всего центра «Сириус». «Только в научном парке „Сириус“ расположено более 80 научно-образовательных помещений — лаборатории, мастерские, экспозиции и выставочные залы, учебные аудитории и классы (были открыты в 2016 году)», — сообщили в пресс-службе.

В 2015 году бюджет фонда «Талант и успех» был значительно выше — 9,77 миллиарда рублей. Большую часть средств, согласно отчету организации, потратили на строительство — 6,5 миллиарда рублей. В пресс-службе фонда пояснили, что разница в бюджетах двух лет объясняется тем, что в 2015 году центр «Сириус» только начал свою работу.

В начале 2016 года Международный консорциум журналистских расследований и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, получившее название «панамский архив». В нем содержалась информация об офшорных счетах политиков, спортсменов и других знаменитостей из разных стран. В частности, там упоминалась и то, что на офшорных счетах Ролдугина, который считается другом президента России, находится около двух миллиардов долларов.

В ноябре прошлого года работу фонда Ролдугина «Талант и успех» раскритиковал Путин. По его словам, выделенные фонду средства недостаточно эффективно использовались. «Я попрошу внимательнее отнестись. Три сотни миллионов забрали, а используется 15%. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные», — заявил Путин.