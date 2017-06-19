Британцы незаконно пересекли границу, чтобы выпить пива в России

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Фонтанка.ру
понедельник, 19 июня 2017 г. 15:50
На российско-финляндской границе за неделю произошёл уже второй случай, когда туристы-иностранцы, отдыхающие в Финляндии, осознавая риск, тайком отправились на территорию России.
© Shutterstock

Участники соревнований по спортивному ориентированию "Юкола", проходивших в минувшие выходные в Лаппеенранте, после забега решили расслабиться на территории соседней страны.

Как сообщает Пограничная охрана Финляндии, инцидент произошёл около 13 часов 18 июня. Компания четырёх спортсменов из Великобритании припарковала свой автомобиль у дороги, ведущей к границе, и направилась в сторону России. Пешком они пересекли пограничную зону и оказались на территории РФ. Там нарушители выпили несколько банок пива, после чего вернулись обратно.

Пограничный патруль настиг молодых людей вблизи границы. Британцы не стали отрицать, что нарушили закон, и честно признались, что, несмотря на предупреждающие знаки, они умышленно «сходили» в Россию, осознавая риск. По словам подозреваемых, соблазн побывать в РФ был слишком велик.

Нарушители были вызваны в суд, после чего они отправились домой в Великобританию.

Напомним, что это не единственный случай в последнее время, когда туристы нарушают границу с Россией из любопытства. Так, 12 июня четверо немцев "сбегали" из Финляндии в Россию на шесть минут ради острых ощущений.

Эстафета по спортивному ориентированию "Юкола" в Лаппеенранте ежегодно собирает вместе элитных ориентировщиков и любителей со всего мира. В этом году в мероприятии приняли участие 1590 спортсменов.

Фонтанка.ру
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