Браудер назвал Путина самым богатым человеком в мире

«Владимира Путина я считаю самым богатым человеком в мире. Я считаю, что его состояние составляет примерно 200 миллиардов долларов. Эти деньги хранятся во всем мире — в банках Америки и во всем мире», — сказал Браудер.

Также Браудер подчеркнул, что Путин лично рискует подпасть под действие закона Магнитского, который был принят в США в 2012 году и который дает право вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека.

Браудер подчеркнул, что именно для этого в прошлом году юрист Наталья Весельницкая встречалась в США с сыном нынешнего президента страны Дональдом Трампом-младшим.

Издание Washington Examiner отмечает, что Браудер также сказал, что Путин рассчитывал через офшор виолончелиста Сергея Ролдугина получить 230 миллионов долларов, о которых рассказывал Сергей Магнитский.

В 2013 году Браудера в России заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Схема уклонения от налогов, по версии правоохранительных органов, принадлежала Магнитскому. Магнитский умер в СИЗО. Его коллеги и правозащитники утверждают, что перед смертью мужчину избивали и оставляли без необходимой медицинской помощи.

Позже финансист обвинил в смерти Магнитского российские власти и генпрокурора Юрия Чайку. Браудер утверждает, что юриста арестовали, поскольку он раскрыл коррупционную схему с участием сотрудников правоохранительных органов и чиновников.

20 июля стало известно, что три управления Федеральной налоговой службы (ФНС), выступившие потерпевшими по делу о незаконной покупке акций «Газпрома» Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым, подали иск к Браудеру в суд. Управления ФНС требуют взыскать с Браудера ущерб в размере 3,5 миллиардов рублей. Адвокат сказал, что подал несколько ходатайств о прекращении уголовного дела. По его словам, в нем много нарушений.