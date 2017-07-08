Борт Путина решил не лететь над Польшей

Самолет президента России Владимира Путина при полете на саммит G20 в Гамбург отклонился от прямого маршрута, проходящего над территорией Польши, и сделал крюк примерно в 500 километров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные портала FlightRadar24.

Борт главы государства, очевидно, решил избежать территорий европейских стран, входящих в НАТО. Вместо этого самолет Путина пролетел в воздушном пространстве нейтральных Финляндии и Швеции.

Reuters отмечает, что регистрационный номер президентского самолета - RA-96022 - стал известен после того, как российское телевидение показало кадры из Гамбурга, на которых Владимир Путин спускался по трапу.

В чем заключается причина, по которой борт российского лидера сделал столь значительный крюк, неизвестно. Вероятно, такое решение связано с недавним инцидентом, произошедшим с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Напомним, 21 июня один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта. После этого натовский F-16 ушел в сторону.

Позднее в НАТО заявили, что у альянса не было информации о нахождении Шойгу на борту самолета, с которым над Балтикой сблизился F-16 альянса. При этом ответные действия пилотов российского самолета и истребителей сопровождения в НАТО назвали "профессиональными и безопасными".

СМИ позже выяснили, что самолет Шойгу сопровождали польские истребители. По данным журналистов, дежурная пара польских истребителей, патрулирующих небо над странами Балтии в рамках миссии НАТО, получила сигнал тревоги "в связи с российскими машинами, летящими в непосредственной близости от границ стран, где мы охраняем небо".