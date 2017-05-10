Бонусы правления "Роснефти" выросли в сто раз

Аналогичные бонусы за тот же квартал 2016 года составили 14,6 млн рублей. Иными словами, премии выросли примерно в 100 раз.
В общую сумму выплаченных премий включены как бонусы по итогам предыдущего года, так и разовые вознаждения за реализацию значимых проектов и получение государственных наград.
Резкий скачок бонусов объясняется успешным проведением двух сделок - покупке у государства 50,08% акций компании "Башнефть" и продажи 19,5% акций "Роснефти" сторонним инвесторам, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя госкомпании.
Выручка "Роснефти" в прошлом году выросла на 3%, чистая прибыль - на 44%, следует из ее финансового отчета по международным стандартам.
В отчете за январь-март 2017 года указана только общая сумма вознаграждения правлению без детализации по отдельным членам. Всего в коллегиальный орган входят десять человек, включая его председателя - главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.
Сечин владеет 0,1273% обыкновенных акций "Роснефти". Рыночная стоимость этого пакета превышает 4 млрд рублей, следует из данных Московской биржи.
"Роснефть" впервые раскрыла размер зарплаты своего руководителя в 2015 году. Без учета бонусов и прочих дополнительных выплат доход Сечина за 2014 год составлял около 240 млн рублей год.
В 2015 году, по данным журнала Forbes, топ-менеджер заработал $13 млн (более 750 млн рублей по текущему курсу), что ставило его на второе место рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний, составленного изданием.
Оценка включает в себя не только зарплату, но и выплаты на основе акций, а также доходы от нахождения менеджеров в составе руководства дочерних компаний.
В 2014 году Игорь Сечин выиграл судебный иск против журнала, в результате чего редакции пришлось опровергнуть оценку его доходов за 2012 год ($50 млн). Несмотря на это, Forbes включал главу "Роснефти" в рейтинги за последующие два года.