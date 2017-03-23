Большинство россиян выступают против монархии и за демократию

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Deutsche Welle
четверг, 23 марта 2017 г. 18:27
Противники монархии объясняли свою позицию тем, что они - за демократические принципы. Сторонники монархии хотят большей стабильности и того, чтобы у власти был один человек.
Nikolajus II (kairėje)
© AFP / Scanpix

Большинство россиян (68 процентов) высказываются против возрождения монархической формы правления в России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг, 23 марта.

22 процента опрошенных заявили, что они не против монархии, но не видят человека, который мог бы стать монархом. 6 процентов также высказались за эту форму правления и указали, что знают возможного кандидата в монархи. Еще 4 процента респондентов затруднились ответить на вопрос.

Противники монархии в основном объясняли свою позицию тем, что они - за демократические принципы, они также давали негативную оценку самодержавию в России. Те, кто поддерживает восстановление монархии, аргументировали свою точку зрения тем, что они хотят видеть у власти одного человека, а также желанием большего порядка и стабильности.

На вопрос о том, какая форма правления больше подходит для России сегодня, 88 процентов ответили, что республика, монархию назвали 8 процентов респондентов. Еще 4 процента затруднились ответить.

Опрос проводился 17-18 марта, объем выборки - 1200 человек.

Deutsche Welle
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