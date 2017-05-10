Большинство россиян усомнились в достоверности деклараций чиновников

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Телеканал "Дождь"
среда, 10 мая 2017 г. 08:45
Большинство россиян (61%) считают, что в декларациях чиновников указана меньшая или ничтожно малая часть их реальных доходов и имущества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром», передает «Интерфакс».
© DELFI / Valdas Kopūstas

Лишь 8% россиян уверены, что в декларациях представлены все доходы и имущество чиновников. Еще 12% полагают, что там указана их большая часть. Из тех респондентов, которые считают, что в декларациях указаны недостоверные сведения, большинство (62%) уверены: чиновники переводят основные доходы на своих родственников, а собственность «выводят за границу».

Еще 50% опрошенных считают, что образ жизни чиновников не соответствуют заявленным ими доходам.

Еще 26% опрошенных объяснили свое недоверие тем, что в СМИ регулярно публикуются материалы об уголовных делах против чиновников, которые связаны с их нелегальными доходами и коррупцией. Еще 21% респондентов указали на то, что «российское руководство защищает чиновников от попыток антикоррупционных расследований».

«Левада-Центр» проводил опрос 21-24 апреля. Его участниками стали 1600 человек из 137 населенных пунктов России, расположенных в 48 регионах.

Телеканал "Дождь"
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