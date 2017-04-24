Большинство россиян одобрили отказ "Первого канала" транслировать "Евровидение"

Не согласны с позицией руководства телеканала 18% опрошенных.

Cообщается также, что доля постоянных зрителей из России — тех, кто смотрит конкурс ежегодно — за последний год не изменилась и составляет 19%.

«Первый канал» отказался транслировать конкурс 13 апреля. В пресс-службе телеканала Дождю сообщили о письме от Европейского вещательного союза, в котором говорилось, что вопрос об участии Самойловой урегулировать не получилось. ЕВС, по словам пресс-службы «Первого», сослались на решение специальных служб Украины.

Самойлова должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning. В 2015 году Самойлова выступала в Крыму на фестивале «Мир спорта и добра». В связи с этим Служба безопасности Украины запретила певице въезд на Украину.