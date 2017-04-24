Большинство россиян одобрили отказ "Первого канала" транслировать "Евровидение"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 апреля 2017 г. 12:28
Отказ Первого канала транслировать конкурс «Евровидение» из-за запрета для российской участницы Юлии Самойловой въезжать на Украину поддержали 75% россиян. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Eurovizija
© Scanpix

Не согласны с позицией руководства телеканала 18% опрошенных.

Cообщается также, что доля постоянных зрителей из России — тех, кто смотрит конкурс ежегодно — за последний год не изменилась и составляет 19%.

«Первый канал» отказался транслировать конкурс 13 апреля. В пресс-службе телеканала Дождю сообщили о письме от Европейского вещательного союза, в котором говорилось, что вопрос об участии Самойловой урегулировать не получилось. ЕВС, по словам пресс-службы «Первого», сослались на решение специальных служб Украины.

Самойлова должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning. В 2015 году Самойлова выступала в Крыму на фестивале «Мир спорта и добра». В связи с этим Служба безопасности Украины запретила певице въезд на Украину.

Телеканал "Дождь"
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