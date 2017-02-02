Большинство россиян не считают Украину и Беларусь зарубежьем

Большинство россиян признались, что не считают зарубежьем Украину (53%) и Беларусь (61%). Грузию считают заграничной страной 48% участников опроса, не считают - 44%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом каждый четвертый (25%) россиянин считает, что Россия "должна любыми средствами, а если потребуется, то и силой удерживать под своим контролем бывшие республики СССР" (35% в 2015 году). Две трети (65%) респондентов выступают против подобной политики (49% в 2015 году). Не дали определенного ответа 10% участников опроса, пишет newsru.com

Социологи также поинтересовались отношением россиян к ряду стран. По данным исследования, доля респондентов, хорошо относящихся к США, выросла до 37% против 28% в ноябре прошлого года. О плохом отношении к США сказали 49% россиян (ранее - 56%), затруднились ответить 14%.

Опрос проводился 20-23 января, после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял о своем намерении улучшить отношения с Россией.

Исследование показывает, что улучшилось отношение россиян и к Евросоюзу: ему симпатизируют более трети (39%) респондентов (в ноябре - 31%). Негативно настроены к ЕС 47% в сравнении с прежними 54%.

К Украине хорошо относится каждый третий (33%) россиянин, о негативном настрое сказали более половины (54%) опрошенных. Хорошее отношение к Израилю разделяют 57% россиян, противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%). Еще 23% затруднились с ответом.

Нынешний опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Социологи часто фиксируют у россиян стремление контролировать соседние государства, равно как и тягу к возрождению СССР. Так, в конце марта 2016 года опрос "Левада-Центра" показал, что 56% граждан России сожалеют о распаде СССР, а 58% - хотели бы его возродить. При этом число испытывающих ностальгию по советским временам оказалось самым высоким за предыдущие пять лет - с ноября 2010 года.

Аналогичные показатели были получены в ходе опроса, проведенного теми же исследователями спустя полгода - в ноябре 2016. Тогда также о распаде СССР сожалели 56% россиян. При этом желание восстановить Союз высказали лишь 12% опрошенных. 21% предложил "более тесное объединение всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза", 13% считали, что бывшие республики должны оставаться независимыми, 21% - что СНГ лучше сохранить в нынешнем виде.

Исторический же максимум по числу людей с ностальгией был установлен в декабре 2000 года - тогда о распаде СССР сожалели три четверти россиян (75%).

В ноябре 2016 года в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, выяснилось, что идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит поддержку у половины россиян (52%).

В то же время в августе 2015 года Московский центр Карнеги писал, что 64% россиян придерживаются мнения, что Россия не должна удерживать под своим контролем бывшие республики СССР.

В сентябре 2015 года социологи констатировали, что жители РФ отказываются от желания восстановить СССР.

Летом 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмел выдвигаемые в западной прессе предположения, что руководители российского государства якобы стремятся возродить СССР.

В конце прошлого года в России отмечали, что тема воссоединения стран бывшего Советского Союза очень актуальна сегодня. По мнению некоторых политиков, РФ вновь могла бы стать основой для нового союза с Беларусью, Украиной и Казахстаном. Некоторые считают процесс воссоединения стран бывшего СССР неизбежным.

В Кремле заявили, что разделяют настроение большей части общества относительно того, что развал СССР был"катастрофой для входивших в него народов, и считают, что интеграция на постсоветском пространстве должна быть. Однако возврата к СССР не произойдет.