Больную раком девушку, обратившуюся к Путину, переведут на лечение в Москву

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 19 июня 2017 г. 12:26
Жительница Мурманской области России Дарья Старикова, которая в ходе «прямой линии» пожаловалась президенту России на плохое медобслуживание в городе Апатиты, будет переведена на лечение в Москву.
© AFP / Scanpix

Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

«По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении», — сообщил Перетрухин.

16 июня Старикову экстренно перевели в реанимацию. Позже губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с ее тетей Любовью Тулуповой. Вместе с родственницей Стариковой они приняли решение отправить больную в «одну из лучших клиник».

В тот же день Следственный комитет завел дело о халатности медработников (части 1 статьи 293 УК). СК сообщил, что проверяет факты «ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей». Они считают, что халатность местных врачей могла привести к постановке неверного диагноза и несвоевременного выявления более тяжелого заболевания.

15 июня 24-летняя девушка обратилась к Путину в ходе «прямой линии». Она рассказала президенту, что врачи в Апатитах ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз». Старикова уточнила, что врачи уделяли внимание лечению спины и рак не был замечен сразу, а необходимое время для онкологического лечения было упущено.

Телеканал "Дождь"
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