Более 75% россиян сочли ненужной борьбу за отмену санкций

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 марта 2017 г. 14:15
России не нужно бороться за отмену санкций, увеличилось почти на 50% — до 75%.
© Reuters/Scanpix

Об этом говорится в пресс-выпуске по исследованию Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) под названием «Западные санкции: не дождетесь!».

Только 18% опрошенных считают, что предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений необходимо, поскольку их экономические последствия слишком тяжелы.

Более трети россиян (35%) убеждены, что введенные США, государствами Евросоюза и некоторыми другими странами антироссийские санкции пошли России только на пользу.

В рамках исследования россиян также спросили, готовы ли они «потерпеть» и «смириться с определенными экономическими потерями ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине». 59% процентов ответили положительно, что на 7% больше результата 2015 года.

Руководитель исследовательских проектов организации Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса, сказал, что «впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещения дала понятные людям результаты».

Также он считает, что «отношение россиян к санкциям „рутинизировалось”, к ним привыкли, а их негативные последствия перестали отличать от общих последствий экономического кризиса».

Санкции США и Евросоюза в отношении России были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к России.

Телеканал "Дождь"
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