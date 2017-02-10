Более 70% россиян выступили против упрощения получения гражданства для мигрантов

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Телеканал "Дождь"
пятница, 10 февраля 2017 г. 17:50
71% россиян выcказываются против упрощения правил получения гражданства России для мигрантов из стран СНГ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
© AP/Scanpix


36% из них выступают за ужесточение правил, оставшиеся 35% хотели бы сохранить их.

Идею создания более простых условий для получения российского гражданства мигрантами поддержали 19% опрошенных. Четверть придерживающихся этой точки зрения — люди в возрасте от 60 лет. ВЦИОМ объясняет это тем, что у них более долгий опыт совместного проживания в СССР.

Кроме того, 59% опрошенных высказались против проведения амнистии для мигрантов, которые долгое время находились на территории России незаконно. Большинство сторонников этой инициативы (36%) считают, что это позволит мигрантам жить в стране на законных основаниях.

В конце ноября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 78% россиян выступили за ограничение притока мигрантов в Россию.

Телеканал "Дождь"
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