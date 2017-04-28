Более 60% россиян выступили за ограничение потока трудовых мигрантов

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:13
Большинство россиян (67%), принявших участие в опросе «Левада-центра», выступили за ограничение потока трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
© RIA/Scanpix

При этом почти каждый пятый (19% респондентов) уверен в обратном. Большое число россиян, поучаствовавших в опросе (41%), заявили о негативном отношении к трудовым мигрантам из Северного Кавказа. 43% респондентов сообщили о своем нейтральном отношении к ним, 9% — о хорошем.

Чуть меньше (38%) заявили о негативном отношении к мигрантам из Средней Азии, однако большинство (48%) относятся к ним нейтрально, 10% — хорошо.

«Левада-центр» отмечает, что за 10 лет ухудшилось отношение россиян к трудовым мигрантам из Украины. В 2007 году к ним плохо относились 9% респондентов, в 2017 году — 19%. Также возросло и число россиян, которые негативно относятся к трудовым мигрантам из Беларуси — с 8% в 2007 году до 13% ву 2017 году.

Большинство россиян (52%) полагают, что мигранты — «это, как правило, малообразованные люди, способные только на неквалифицированный труд». Еще 28% респондентов полагают, что мигранты — несчастные люди, «которым приходится терпеть много трудностей и лишений».

Телеканал "Дождь"
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