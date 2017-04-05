Более 40 человек допрошены по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов бригады поезда допрошены по делу о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Об этом сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в среду, 5 апреля, по итогам оперативного заседания о ходе расследования происшествия.

В совещании приняли участие глава СКР Александр Бастрыкин, сотрудники оперативных подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел России, передает "Интерфакс".

По словам Петренко, установлено место жительства Акбаржона Джалилова, который, как считается, привел в действие взрывное устройство в вагоне метро. "В его жилище уже проведен обыск", - сообщила она. По поручению Бастрыкина отрабатываются возможные связи предполагаемого преступника с соучастниками из "Исламского государства".

Как отмечает источник "Интерфакса", в ходе обыска в квартире подозреваемого каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было."Это наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством", - утверждает собеседник агентства.

Как развивались события?

В понедельник, 3 апреля, в районе трех часов дня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв с большим количеством пострадавших. Подтверждена гибель 14 человек, еще около 50 человек ранены. Взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда на перегоне между станциями Сенная площадь" и "Технологический институт", согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, было самодельным и начинено мелкими поражающими элементами.

НАК также подтвердил обнаружение второго взрывного устройства, найденного на станции "Площадь Восстания". Его обнаружили и успешно обезвредили через полчаса после взрыва.