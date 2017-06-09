Бойца ММА Амриева передали чеченским полицейским

Телеканал "Дождь"
пятница, 9 июня 2017 г. 15:35
Бойца ММА Мурада Амриева передали сотрудникам МВД по Чеченской республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Центрального федерального округа.
© Sputknik/Scanpix

«Амриев передан сотрудникам полиции Чечни», — рассказал собеседник агентства.

Юрист «Комитета по предотвращению пыток» Олег Хабибрахманов не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Мы не присутствовали при передаче, наши юристы все еще бродят около границы. Государство не уведомляет и не ставит никого в известность, даже родителей», — рассказал он.

Накануне стало известно, что вечером 8 июня Амриева вывезли из РОВД в белорусском городе Добруш в сторону границы с Россией. Туда отправился кортеж, в который вошли несколько машин и затонированный фургон с белорусскими номерами.

Позже адвокат Петр Заикин рассказал Дождю, что Амриева передали в три часа ночи между белорусским населенным пунктом Хорошевка и российским населенным пунктом Лысово. Кому именно его передали не известно.

Амриева задержали в Брянской области 4 июня по подозрению в использовании поддельных документов. Он тогда ехал из Украины в Москву. В «Комитете по предотвращению пыток» рассказали, что у спортсмена в паспорте есть ошибка, допущенная по вине сотрудника паспортного стола.

Через пару дней Амриев сбежал из здания прокуратуры в Брянске, куда его доставили из изолятора временного содержания. «Новая газеа» писала, что к зданию прокуратуры приехали представители спецназа и МВД Чечни.

По словам Заикина, спортсмена не выпускали из здания, ссылаясь на то, что он находится в федеральном розыске. На вопрос адвоката о том, на каком основании Амриев был объявилен в розыск, сотрудник чеченских правоохранительных органов сказал: «Да какая разница».

Телеканал "Дождь"
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