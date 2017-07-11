Bloomberg рассказал о созданном "по большой просьбе" ФСБ проекте "Лаборатории Касперского"

В распоряжении агентства оказались ранее неопубликованные письма 2009 года. Они были отправлены Евгением Касперским своим старшим сотрудникам. В письмах он описывает секретный проект, который вел годом ранее «по большой просьбе Лубянки». «Лаборатория Касперского» подтвердила подлинность этих писем.

Проект, который описывал Касперский, должен был защищать клиентов, в том числе российское правительство, от DDoS- атак. Однако гендиректор «Лаборатории» «пошел дальше»: агентство пишет, что компания сотрудничала с провайдерами — блокировала атаки злоумышленников и работала по «активным контрмерам». Эту информацию, как пишет Bloomberg, Касперский советовал своим сотрудникам держать в тайне.

«Активные контрмеры» — это термин, которые используют специалисты по компьютерной безопасности, говоря о хакерских атаках или хакеров. Источник, знакомый с системой компании по отражению DDoS-атак, заявил, что она состоит из двух частей. Первая включает в себя обычные технологии защиты, которые могут перенаправлять вредоносный трафик до другого сервера. Вторая, как пишет Bloomberg, более необычная: «Лаборатория» предоставляет ФСБ данные о расположении хакеров в режиме реального времени, а также отправляет специалистов с сотрудниками полиции, когда они проводят рейды. «Они не просто взламывали хакеров, они выламывали двери», — пишет агентство.

«Лаборатория Касперского» отрицает эти сведения. В комментарии Bloomberg компания написала, что, «когда высказывания вырваны из контекста, ими можно манипулировать для наполнения повестки дня».

«Лаборатория Касперского всегда признавала, что она обеспечивает необходимыми товарами и услугами правительства по всему миру для защиты от киберугроз. Однако это не означает какие-либо неэтичные отношения или связи с любым государством, в том числе с Россией», — говорится в сообщении.

Руководителем проекта, по данным Bloomberg, был главный юрист Игорь Чекунов, бывший сотрудник полиции и КГБ. Три источника, знакомые с его ролью, рассказывают, что он отвечал за техническую поддержку ФСБ и другим российским ведомствам, которая включает в себя сбор данных с компьютеров клиентов. Сотрудник «Лаборатория Касперского» также рассказал, что в рейды с сотрудниками спецслужб ездил глава отдела по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов. Сейчас он является фигурантом дела о госизмене.

В конце июня ФБР допросило сотрудников американского отделения «Лаборатории Касперского». Позже власти США предложили запретить использование антивируса Касперского в военных ведомствах страны.