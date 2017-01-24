Bloomberg обнаружил нового миллиардера в России

В рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes за 2016 год, фамилии Орлова не значится.

По оценке агентства, принадлежащий Орлову «Норебо холдинг», головная компания холдинга «Карат», производит 11% всей рыбной продукции в России.

Bloomberg отмечает, что санкции и контрсанкции пошли на пользу компании, возглавляемой Орловым. Ответные санкции вызвали всплеск потребления на внутреннем рынке, а ограничения Евросоюза и США не коснулись пищевой индустрии.

В феврале 2016 года Орлов в интервью «Коммерсанту» заявил, что владеет 67% акций холдинга «Норебо». В июне 2016 года стало известно, что Орлов выкупил 33% акций холдинга у шведа Магнуса Рота, который владел пакетом акций в течение 25 лет. Сумма сделки не раскрывалась.

Bloomberg отмечает, что прибыльности «Норебо» в значительной степени способствует то, что операционные расходы холдинг осуществляет в рублях, а прибыль от экспорта — в иностранной валюте. Доля экспорта в «Норебо» оценивается в 60%.

По информации «Коммерсанта», участники рыбодобывающего рынка называют Орлова владельцем самых больших в стране объемов квот на вылов минтая, сельди и трески. «Ведомости» оценивают выручку компании Орлова в 500-600 миллионов долларов.