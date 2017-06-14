Блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину

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Телеканал "Дождь"
среда, 14 июня 2017 г. 18:05
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому блогеру Илье Варламову. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на ответ ведомства.
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Издание отмечает, что ранее обратилось в СБУ с вопросом, принимала ли она решение о запрете въезда Варламову, потому что он посещал «оккупированные территории» и публиковал репортажи из Донецка и Крыма.

«Согласно ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ», — говорится в ответе ведомства.

В сообщении не уточняется, на какой срок Варламову запретили въезд на Украину.

В блоге Варламова сообщается, что он никогда не посещал территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а репортажи снимал другой человек. В Крыму после присоединения полуострова к России блогер действительно был.

В марте стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию страны российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. По информации СМИ, в 2016 году побывал на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также посещал Крым.

Телеканал "Дождь"
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