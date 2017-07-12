Бизнесмена Полонского признали виновным и освободили в зале суда

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bbcrussian.com
среда, 12 июля 2017 г. 15:25
Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в мошенничестве при строительстве жилого комплекса, но сразу же освободил подсудимого в связи истечением срока давности по делу.
© Sputnik / Scanpix

"Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - огласил решение судья.

Адвокат Полонского Алексей Цаплин пояснил, что столь малый срок Полонский получил, потому что его осудили по статье "мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", которая действовала в уголовном кодексе до 2015 года. Максимальное наказание по ней составляло пять лет.

Потом по постановлению Конституционного суда наказание по таким преступлениям ужесточили до десяти лет, приравняв его к обычному мошенничеству в особо крупном размере. Адвокат объясняет такое решение "правовой позицией суда".

"Согласен я с ней или нет, не знаю, пока нет мотивировочной части", - пояснил он в разговоре с Русской службой Би-би-си. Он отметил, что рад тому, что Полонский получил такое наказание даже несмотря на то, что в его деле было сразу два эпизода.

Прокурор просил осудить Полонского на восемь лет по статье "мошенничество", предусматривающей максимальное наказание 10 лет.

В итоге суд установил, что в 2008-2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров "Миракс Групп" похитил 2,6 млрд рублей (44,7 млн долларов) у участников долевого строительства элитных жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера".

Эти деньги он получал от дольщиков в нарушение требований законодательства, а затем перечислял на другие цели, говорится в приговоре.

Двух соучастников Полонского - экс-главу финдепартамента корпорации Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина - суд также признал виновными в мошенничестве, но сажать в тюрьму не стал.

"Признать Паперно виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Признать Пронякина виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Освободить из-под стражи в связи с истечением срока давности", - говорится в приговоре.

Находившийся в бегах Полонский в мае 2015 года был арестован в Камбодже и переправлен в Москву. С тех пор он находился в столичном СИЗО №1 "Матросская тишина". Паперно и Пронякин находились под подпиской о невыезде. Все трое не признавали вину.

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