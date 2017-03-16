Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны "Альфы" и ГРУ

В подготовке к командировке в Сирию чеченского батальона военной полиции участвовали ветераны элитных российских подразделений спецназа — «Альфы» и «Вымпела» — и ГРУ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Даниила Мартынова.

По его словам, чеченский батальон военной полиции, в котором служат контрактники с опытом работы в горячих точках, готовили к командировке в Сирию особым образом, так как там почти полностью разрушена городская инфраструктура, а особой тактики ведения боя в таких условиях нет.

Называть дату возвращения чеченских военных из Сирии Мартынов называть отказался, однако, по словам источника РБК, это произойдет в пятницу, 17 марта.

Все ветераны, готовившие чеченских военных к поездке в Сирию, работают инструкторами в новом центре по подготовке спецназа в Гудермесе. Помощник Кадырова Даниил Мартынов занимает должность руководителя этого центра, а в руководстве Чечни курирует силовой блок.

Учебный центр в Гудермесе должен официально открыться в 2018 году. У него частная структура, и он не принадлежит и не подчиняется ни одному государственному ведомству.

По словам Мартынова, в строительство центра добровольно инвестируют деньги чеченские бизнесмены, «которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, в Питере и других регионах страны».