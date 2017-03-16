Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны "Альфы" и ГРУ

 (6)
Телеканал "Дождь"
четверг, 16 марта 2017 г. 09:51
В подготовке к командировке в Сирию чеченского батальона военной полиции участвовали ветераны элитных российских подразделений спецназа — «Альфы» и «Вымпела» — и ГРУ.
© AP/Scanpix

Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Даниила Мартынова.

По его словам, чеченский батальон военной полиции, в котором служат контрактники с опытом работы в горячих точках, готовили к командировке в Сирию особым образом, так как там почти полностью разрушена городская инфраструктура, а особой тактики ведения боя в таких условиях нет.

Называть дату возвращения чеченских военных из Сирии Мартынов называть отказался, однако, по словам источника РБК, это произойдет в пятницу, 17 марта.

Все ветераны, готовившие чеченских военных к поездке в Сирию, работают инструкторами в новом центре по подготовке спецназа в Гудермесе. Помощник Кадырова Даниил Мартынов занимает должность руководителя этого центра, а в руководстве Чечни курирует силовой блок.

Учебный центр в Гудермесе должен официально открыться в 2018 году. У него частная структура, и он не принадлежит и не подчиняется ни одному государственному ведомству.

По словам Мартынова, в строительство центра добровольно инвестируют деньги чеченские бизнесмены, «которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, в Питере и других регионах страны».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В России средний размер взятки за год вырос на 75% (6)

В России средний размер взятки за год вырос на 75%
В 2015 году средний размер взятки в России составляла 188 тысяч рублей (3093 евро), а по итогам 2016 года этот показатель вырос на 75% и составил 328 тысяч рублей (около 5400 евро). К концу прошлого года, подводя итоги, многие российские регионы отчитались о вновь возросших показателях взяток.

В Госдуме РФ в связи с годовщиной аннексии предлагают провести "крымскую амнистию" (4)

Russia's Duma
Депутаты Либерально-демократической партии России внесли в Госдуму законопроект об объявлении амнистии к трехлетней годовщине аннексии Крыма со стороны России, сообщается на сайте Госдумы.

В Кремле опровергли причастность России к взлому аккаунтов Yahoo (3)

В Кремле опровергли причастность России к взлому аккаунтов Yahoo
В Кремле рассказали, что узнали о предъявлении США обвинений в киберпреступлениях в адрес трех российских граждан из СМИ.

Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы

Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы
В Ленинградской области в районе Выборга перевернулся автобус с туристами, следовавший из Петербурга в Финляндию.

Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны "Альфы" и ГРУ (6)

Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны Альфы и ГРУ
В подготовке к командировке в Сирию чеченского батальона военной полиции участвовали ветераны элитных российских подразделений спецназа — «Альфы» и «Вымпела» — и ГРУ.
Facebook друзья
Rambler's Top100