Банк России снизил ключевую ставку

За первые 20 дней марта рост потребительских цен замедлился до 4,3%, говорится в заявлении регулятора. Еще в январе этого года инфляция составляла 5%.

ЦБ связывает замедление инфляции с укреплением рубля, которое происходило на фоне высоких цен на нефть.

Инфляция также снижалась благодаря хорошему урожаю прошлого года, благодаря чему цены на сельскохозяйственную продукцию росли медленно.

Еще одна причина снижения инфляции - в том, что население сберегает, а не тратит, объясняет регулятор.

"При этом наметились признаки оживления потребительской активности, а заработные платы растут как в номинальном, так и реальном выражении", - говорится в заявлении.

ЦБ ожидает, что инфляция к концу года имеет все шансы замедлиться до 4%, если политика регулятора останется умеренно жесткой.

Регулятор также отметил, что восстановление экономической активности сейчас происходит быстрее, чем ожидалось ранее. В банке полагают, что со второго квартала ВВП России начал расти. Регулятор отметил также восстановление промышленного производства и инвестиций.

Для многих экспертов решение регулятора было неожиданным. 30 из 42 экономистов, опрошенных агентством Блумберг, ожидали, что ЦБ не изменит ставку в этот раз.

В банке "Ренессанс Капитал", например, ожидали, что в этот раз ставка останется неизменной, но на следующем заседании, которое состоится 28 апреля, будет снижена сразу до 9,5%. В банке объясняли, что прошлое заявление регулятора было достаточно жестким и в нем не было намека на возможность снижения ставки.

Главный экономиста"Альфа-банка" Наталия Орлова в начале недели объясняла, что снижение ставки маловероятно, так как в февральском комментарии ЦБ ужесточил риторику. При этом Орлова отмечает быстрое снижение инфляции. По ее мнению, цель ЦБ в 4% может быть достигнута уже к лету.