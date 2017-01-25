Банк России потребовал от Навального извинений

 (1)
bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 14:30
Российский центробанк ответил на заявление Алексея Навального о давлении, оказанном на сотрудников сервиса "Яндекс.Деньги", который запретил использовать "Яндекс.Кошелек" для сбора средств на избирательную кампанию оппозиционера.
© Reuters

ЦБ требует от Навального либо назвать фамилии, либо извиниться.

"Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич", - говорится в заявлении Центробанка, опубликованном в его аккаунте в "Фейсбуке".

Два дня назад Навальный сообщил, что сервис "Яндекс.Деньги" потребовал прекратить сбор денег на подготовку к избирательной кампании Навального, который в декабре объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году.

В письме соратнику Навального Леониду Волкову компания объяснила, что использование кошелька в таких целях может быть расценено центробанком "как противоречащее законодательству о выборах".

Сам Навальный писал в своем блоге, что ЦБ приказал "Яндекс.Деньгам" заблокировать сбор средств на его кампанию, называл действия сотрудников центробанка уголовным преступлением и требовал разъяснений от главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Первым Навальному ответили "Яндекс.Деньги". Запрет на использование электронных кошельков в политических целях там назвали обычной практикой. Существуют риски, что такие действия "с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно", заявила компания.

Центробанк в своем ответе Навальному опроверг давление на "Яндекс.Деньги".

"На ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия "Яндекс.Кошелька", либо извинитесь за то, что написали неправду", - сказано в заявлении. "Если этот "звонивший из ЦБ" существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны", - заверил ЦБ.

При этом Навальный писал, что о звонке из ЦБ ему рассказали "хорошие люди из "Яндекс.Денег", а не сотрудники Центробанка.

Центробанк напомнил, что кредитная организация имеет право прекратить использование электронного средства платежа, а клиент может обратиться с жалобой на такое решение в ЦБ или в суд. Обращения Навального в Центробанк не поступало, сказано в заявлении.

Навальный назвал ответ ЦБ на свои претензии "удивительным по наглости". Он не согласен с тем, что должен называть фамилии сотрудников ЦБ, которые могли оказывать давление на "Яндекс.Деньги".

В 2014 году в офисе "Яндекс.Деньги" проводились следственные мероприятия по уголовному делу о мошенничестве на выборах мэра Москвы. Следователи тогда сочли нарушением закона сбор средств на кампанию Навального его соратниками. Сейчас стороники оппозиционера говорят, что через "Яндекс.Деньги" его команда собрала почти 13 млн рублей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Глава "Роснефти" Сечин попросил не приставать к нему с вопросами о мигалке (3)

Igor Sechin
Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые прокомментировал ситуацию с мигалкой, которая, как заметили СМИ, установлена на его машине.

Вице-спикера Госдумы призвали признать ошибку и извиниться (8)

Вице-спикера Госдумы призвали признать ошибку и извиниться
В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) вновь призвали вице-спикера Госдумы Петра Толстого извиниться за свои высказывания по поводу "выскочивших из-за черты оседлости" противниках передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви, пишет newsru.com

Банк России потребовал от Навального извинений (1)

Банк России потребовал от Навального извинений
Российский центробанк ответил на заявление Алексея Навального о давлении, оказанном на сотрудников сервиса "Яндекс.Деньги", который запретил использовать "Яндекс.Кошелек" для сбора средств на избирательную кампанию оппозиционера.

Дума приняла во втором чтении закон о декриминализации побоев в семье

Rusijos Dūma
Госдума России приняла во втором чтении резонансный законопроект, выводящий из Уголовного кодекса побои в семье, совершенные впервые.

Каспаров: 2017 год будет историческим, переходным, как 1917-й в России (17)

Garry Kasparov at the first Free Russia Forum in Lithuania
По мнению экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, Владимир Путин питает недоверие к Дональду Трампу, однако рассчитывает дестабилизировать Францию и Германию посреди избирательного года.
Facebook друзья
Rambler's Top100