Банк России потребовал от Навального извинений

Российский центробанк ответил на заявление Алексея Навального о давлении, оказанном на сотрудников сервиса "Яндекс.Деньги", который запретил использовать "Яндекс.Кошелек" для сбора средств на избирательную кампанию оппозиционера.

ЦБ требует от Навального либо назвать фамилии, либо извиниться.

"Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич", - говорится в заявлении Центробанка, опубликованном в его аккаунте в "Фейсбуке".

Два дня назад Навальный сообщил, что сервис "Яндекс.Деньги" потребовал прекратить сбор денег на подготовку к избирательной кампании Навального, который в декабре объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году.

В письме соратнику Навального Леониду Волкову компания объяснила, что использование кошелька в таких целях может быть расценено центробанком "как противоречащее законодательству о выборах".

Сам Навальный писал в своем блоге, что ЦБ приказал "Яндекс.Деньгам" заблокировать сбор средств на его кампанию, называл действия сотрудников центробанка уголовным преступлением и требовал разъяснений от главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Первым Навальному ответили "Яндекс.Деньги". Запрет на использование электронных кошельков в политических целях там назвали обычной практикой. Существуют риски, что такие действия "с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно", заявила компания.

Центробанк в своем ответе Навальному опроверг давление на "Яндекс.Деньги".

"На ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия "Яндекс.Кошелька", либо извинитесь за то, что написали неправду", - сказано в заявлении. "Если этот "звонивший из ЦБ" существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны", - заверил ЦБ.

При этом Навальный писал, что о звонке из ЦБ ему рассказали "хорошие люди из "Яндекс.Денег", а не сотрудники Центробанка.

Центробанк напомнил, что кредитная организация имеет право прекратить использование электронного средства платежа, а клиент может обратиться с жалобой на такое решение в ЦБ или в суд. Обращения Навального в Центробанк не поступало, сказано в заявлении.

Навальный назвал ответ ЦБ на свои претензии "удивительным по наглости". Он не согласен с тем, что должен называть фамилии сотрудников ЦБ, которые могли оказывать давление на "Яндекс.Деньги".

В 2014 году в офисе "Яндекс.Деньги" проводились следственные мероприятия по уголовному делу о мошенничестве на выборах мэра Москвы. Следователи тогда сочли нарушением закона сбор средств на кампанию Навального его соратниками. Сейчас стороники оппозиционера говорят, что через "Яндекс.Деньги" его команда собрала почти 13 млн рублей.