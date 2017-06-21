B Сочи, Казани и Мурманске выпал снег, в Сибири — жара под 40 градусов

В Мурманской области, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное подразделение гидрометцентра, температура воздуха опустилась до +1 градуса. С 20 июня в Мурманске идет снег. В ближайшие дни дожди с мокрым снегом и северным порывистым ветром продолжатся.

В Казани метель перешла в дождь. Дороги в городе оказались затоплены, машины глохли, оказавшись по капот в воде, передает РЕН ТВ. В Верхнеуслонском районе Татарстана июньский снег сопровождался раскатами грома. В такой же ситуации оказались Омск и Самара. На Алтае, в Барнауле, выпал гигантский град, ливневые дожди вызвали наводнение в нескольких городах региона.

На Северном Кавказе, на базе отдыха "Красная поляна" на высоте 2320 метров над уровнем моря пошел первый летний снег, пишет "Комсомольская правда".

А в отдельных регионах Сибири сейчас установилась аномальная жара. Температура воздуха местами поднимается до +40 градусов, сообщает ТАСС.

Снег в Мурманске

Град в Барнауле