B Сочи, Казани и Мурманске выпал снег, в Сибири — жара под 40 градусов

DELFI
среда, 21 июня 2017 г. 15:09
В середине июня на Кольский полуостров арктический циклон принес продолжительный летний снег. Зимние осадки также заметили в горной части Сочи и в Татарстане. А в Сибири установилась аномальная жара, передает Newsru.com.
Ledo gėlės
© Stopkadras/DELFI.TV

В Мурманской области, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное подразделение гидрометцентра, температура воздуха опустилась до +1 градуса. С 20 июня в Мурманске идет снег. В ближайшие дни дожди с мокрым снегом и северным порывистым ветром продолжатся.

В Казани метель перешла в дождь. Дороги в городе оказались затоплены, машины глохли, оказавшись по капот в воде, передает РЕН ТВ. В Верхнеуслонском районе Татарстана июньский снег сопровождался раскатами грома. В такой же ситуации оказались Омск и Самара. На Алтае, в Барнауле, выпал гигантский град, ливневые дожди вызвали наводнение в нескольких городах региона.

На Северном Кавказе, на базе отдыха "Красная поляна" на высоте 2320 метров над уровнем моря пошел первый летний снег, пишет "Комсомольская правда".

А в отдельных регионах Сибири сейчас установилась аномальная жара. Температура воздуха местами поднимается до +40 градусов, сообщает ТАСС.

Снег в Мурманске

Град в Барнауле

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