Азербайджан нанес удар по позициям армян в Карабахе

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bbcrussian.com
пятница, 7 июля 2017 г. 18:04
Азербайджанская армия была приведена в полную боевую готовность и нанесла удар по армянским позициям в Карабахе, сообщило в пятницу министерство обороны Азербайджана.
© Sputnik / Scanpix

"В результате [удара] уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние", - говорится в сообщении ведомства.

В Баку заявляют, что армянская сторона готовила "очередную провокацию". По данным минобороны, вооруженные формирования, базирующиеся на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 130 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.

В минобороны непризнанной НКР подтвердили информацию о вооруженном столкновении утром в пятницу. По данным ведомства, трое военнослужащих Армии обороны Карабаха ранены в ходе обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что Баку нарушает режим прекращения огня, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы различного калибра и гранатометы.

Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики состоит в основном из этнических армян и тесно связана с вооруженными силами Армении, которые помогают ей вооружением и военным снаряжением.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 4 июля, когда Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле села в Физулинском районе. По информации Баку, в результате обстрела погибли мирные жители, среди них ребенок.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В мае 1994 года был подписан режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой.

Однако с тех пор в районе Карабаха постоянно происходят вооруженные столкновения.

В апреле прошлого года во время так называемой "четырехдневной войны" погибли более двух сотен человек с обеих сторон.

Конфликт закончился заключением перемирия, однако и после этого обстрелы продолжались в течение года практически ежедневно.

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