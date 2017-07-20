Автор слов о "2% дерьма" Соловьев снимет предвыборный фильм с Путиным

Об этом проекте "Дождю" рассказали собеседник в компании-производителе и источник в Кремле. Съемочную группу в резиденции главы государства видел и корреспондент "Дождя". Работа над фильмом уже началась, она в самом разгаре, утверждают собеседники.

Съемочная группа снимает президента в работе, в том числе в поездках. В фильме будет много и прямой речи с главой государства. Одна из бесед должна быть записана на этой неделе в резиденции Путина в Ново-Огарево. Съемки будут идти еще долго, сколько именно, собеседники затрудняются ответить. При этом они признают, что кино должно выйти не сейчас, оно готовится к выборам президента (пройдут в марте 2018 года). Фильм покажет один из федеральных каналов, вероятнее всего, «Россия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы "Дождя" о фильме.

Готовит фильм хорошо знакомая президенту команда — кинокомпания «Мастерская» известного режиссера Саиды Медведевой. Она сама участвует в съемках, в том числе приезжает на беседы с главой государства, утверждают собеседники "Дождя". Однако в кадре будет другой человек — интервьюирует главу государства теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. В последнее время СМИ много о нем писали: после июньских протестов на Тверской он в эфире «Вести FM» назвал участников «двумя процентами дерьма».

Корреспондент "Дождя" видел Медведеву вместе со съемочной группой «Мастерской» в Ново-Огарево. Тем не менее, Медведева вчера в телефонном разговоре сказала, что фильм о президенте не снимает, а комментировать информацию о фильме с участием главы государства не готова.

«Еще замысел, еще только в проектах», — сказала она.

Медведева и Соловьев ранее уже делали фильм о Путине — под названием «Президент». Он вышел в 2015 году и был посвящен 15-летию нахождения Владимира Путина у власти.

«Вместе со своим лидером поднималась и Россия. Какой путь прошла наша страна за последние 15 лет?» — говорилось в аннотации к тому фильму.

У Медведевой есть сын Андрей, который также хорошо известен как автор фильмов, отражающих провластную точку зрения. В 2015 году он выпустил на канале «Россия» фильм «Проект Украина», посвященный тому, что Украина — это не естественное государственное образование, а политический проект. «Как появилось само слово "Украина", кто объяснял русским людям, что они особый народ — "украинцы"»?", — спрашивается в его аннотации. Но Андрей Медведев в очередном проекте матери не участвует.

Съемка фильмов — составная часть избирательной кампании Путина, говорит собеседник "Дождя", близкий к Кремлю. В июне уже вышел фильм о Путине американского режиссера Оливера Стоуна. Он был предназначен для американской аудитории, тем не менее, его показали и в эфире российского телевидения. Сам Путин на прошлой неделе, отвечая на вопросы рабочих в Белгороде, уверял, что не хотел сниматься, а в необходимости участвовать в проекте Стоуна его убедил Песков. Президент даже счел необходимым добавить, что начал смотреть фильм, когда возвращался из очередной командировки, но при этом заснул.

Путин еще ни разу не подтверждал планы участвовать в президентских выборах 2018 года. Однако высокопоставленный собеседник "Дождя" в Кремле ранее говорил, что нет никаких сомнений в том, что глава государства пойдет на очередной срок. Стратегию избирательной кампании сейчас разрабатывает внутриполитический блок президентской администрации, подчеркивает источник, близкий к Кремлю.

Фильмы — необходимый элемент предвыборной кампании, они нужны в первую очередь для коммуникации с теми, кто хочет подробного разговора и детализации курса кандидата в президенты, говорит политолог и член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. После выхода фильма его можно использовать уже в агитационной работе с другими аудиториями — в частности, разбирать на цитаты, отмечает он.