Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.

Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.

Источник агентства Интерфакс в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.

По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.