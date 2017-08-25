Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.
Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.
Источник агентства Интерфакс в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.
По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.
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