Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.
По последним данным, автобус возвращался с вахты с рабочими, которые занимались строительством пирса для компании "Таманьнефтегаз".
По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По второй статье обвинения могут быть предъявлены владельцу автобуса, его следствие идентифицирует как индивидуального предпринимателя 1963-го рождения.
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