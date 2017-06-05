Арестован убийца девяти человек в Тверской области

Арестован подозреваемый в массовом убийстве, совершенном в Тверской области России в ночь на 4 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК подтвердил, что в убийстве девяти человек подозревается Сергей Егоров. Ранее его имя сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Арестованному, добавила Петренко, назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

ТАСС уточняет, что Центральный районный суд Твери, избравший меру пресечения Егорову, отправил его под стражу на 90 дней.