Арестован убийца девяти человек в Тверской области

Медуза
понедельник, 5 июня 2017 г. 10:16
Арестован подозреваемый в массовом убийстве, совершенном в Тверской области России в ночь на 4 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
© DELFI / Domantas Pipas

СК подтвердил, что в убийстве девяти человек подозревается Сергей Егоров. Ранее его имя сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Арестованному, добавила Петренко, назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

ТАСС уточняет, что Центральный районный суд Твери, избравший меру пресечения Егорову, отправил его под стражу на 90 дней.

Медуза
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