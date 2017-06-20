Арест кировского экс-губернатора Белых продлен

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых до 24 сентября. Такое решение по ходатайству следствия принял судья Андрей Расновский.

С ходатайством о продлении срока ареста Белых на три месяца выступил следователь Роман Мухачев. По его словам, есть исключительные обстоятельства, которые позволяют содержать Белых в СИЗО больше года.

Мухачев мотивировал свою позицию тем, что, находясь, на свободе, Белых может совершить новые преступления, скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, сфальсифицировать доказательства.

Следователь подчеркнул, что Белых знает, какие показания дали те или иные свидетели и к каким выводам пришли эксперты, изучавшие доказательства.

Также Мухачев отметил, что Белых и его адвокаты ещё не ознакомились полностью с материалами дела. По словам следователя, они изучили примерно две трети материалов дела, которое насчитывает 45 томов.

Позицию следствия поддержала прокурор Елена Мещерякова. Она предположила, что спустя три месяца дело уже будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сам бывший губернатор Кировской области просил суд перевести его под домашний арест или подписку о невыезде. Белых заявил, что его содержат под стражей, чтобы "оказать психологическое воздействие". В частности, он напомнил, что следователь неоднократно отказывал ему в возможности заключить брак в СИЗО.

"Следствие не утруждает себя никакими доводами о том, почему обвиняемый должен находиться под стражей, - сказал Белых. - Предположить, что я, переодевшись в животное, буду переходить границу в качестве контрабандиста, это что-то уникальное", - заявил бывший губернатор.

За смягчение меры пресечения Белых выступала и его защита. Адвокат Марина Ярош просила суд рассмотреть возможность отпустить обвиняемого под залог в 20 млн рублей.

"То, что здесь происходит, очень похоже на охоту на ведьм. Очень не хочется через десять лет оказаться в этом же кругу и отвечать на какие-то неудобные вопросы", - обратилась она к судье.

Защитник Андрей Грохотов ещё раз заявил, что бывший губернатор и его защита отрицают вину в инкриминируемых преступлениях. По словам адвоката, у следователя нет никаких фактических данных о том, что Белых на свободе может представлять опасность.

Грохотов напомнил, что следствие по делу было завершено ещё в конце марта. Он пояснил, что нахождение Белых в СИЗО только усложняет его ознакомление с материалами дела. Адвокат напомнил, что у Белых "масса хронических заболеваний, которые прогрессируют", включая сахарный диабет и энцефалопатию.

Грохотов и другие адвокаты Белых настаивали, что следователь неправильно оформил ходатайство о продлении ареста, не заручившись подписью главы СКР или главы регионального следственного управления.

О задержании экс-губернатора стало известно 24 июня 2016 года. В СКР сообщили, что Белых задержан в Москве при получении взятки в особо крупном размере. Ее размер ведомство оценило в 400 тысяч евро.

На следующий день Белых был арестован Басманным судом, а спустя еще три дня отправлен президентом Владимиром Путиным в отставку "в связи с утратой доверия".

Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели.

29 марта 2017 года СКР завершил следственные действия по делу экс-губернатора. Тогда же стало известно, что следователи обвинили Белых в получении взяток еще на 600 тысяч евро с 2012 по 2016 год.