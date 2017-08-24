Арендодатель попросил штаб Навального в Москве покинуть помещение

Собственник помещения, которое арендует штаб Навального в Москве, объявил о расторжении договора аренды. В связи с этим сотрудникам штаба нужно покинуть помещение. Фотографию уведомления о расторжении договора глава предвыборной кампании Навального Леонид Волков опубликовал в своем твиттере.

Он добавил, что «выселить» штаб из помещения хотят в течение недели, хотя по закону с момента уведомления у арендатора есть на это два месяца. Штаб Навального в Москве находится на улице Гиляровского, дом 50. Туда он переехал 3 августа после того, как предыдущий арендодатель помещения на Садовнической набережной также расторг со штабом договор.

«Штаб на Гиляровского мы искали два месяца, перебрав больше 50 вариантов (и получив больше 50 отказов). И вот, после месяца работы — такое», — написал Волков в твиттере. Он добавил, что штаб в Москве продолжает свою работу.

Московский штаб снова выселяют.

По договору у нас два месяца с момента уведомления, но выселить хотят через неделю (не съедем, конечно) pic.twitter.com/K3DHInMaY5 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 24, 2017





С проблемами аренды помещения столкнулся не только московский штаб Навального. Координаторы штабов в регионах неоднократно жаловались на трудности с поиском и арендой зданий. В начале июля в штабах Навального в разных городах провели обыски, во время которых изъяли агитационные материалы — газеты и листовки — по подозрению в экстремизме. Позднее их вернули. В конце авугста Леонид Волков рассказал о распоряжении МВД России задерживать листовки Навального «под различным предлогом».