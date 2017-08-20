Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

Рассмотрение иска Siemens против структур корпорации «Ростех», которые, по мнению истца, переместили турбины на полуостров, назначено на 18 сентября. Кроме того, суд отказался запрещать монтаж этих турбин. Их арест в иске указывался в качестве обеспечительной меры.

Иск Siemens к структурам «Ростеха» был подан 11 июля 2017 года и до сих пор находился без движения. Немецкий концерн обвиняет ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» в том, что они незаконно переместили в Крым четыре газовые турбины, которые предназначались для строительства электростанции в Тамани и были произведены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин». В иске немецкий концерн просит суд признать сделку по поставке турбин недействительной.

В Кремле при этом заявили, что турбины были произведены в России. Кроме того, в «Технопромэкспорте» сообщили о последующей модернизации турбин с применением российских технологий.

Из-за ситуации с турбинами, которые в обход европейских санкций оказались в Крыму, Евросоюз ввел новый пакет ограничений в отношении трех российских компаний и трех физических лиц. Это произошло в начале августа. В МИД России санкции назвали нарушением международных норм.