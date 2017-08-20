Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 20 августа 2017 г. 17:00
Арбитражный суд Москвы отказался накладывать арест на турбины производства Siemens, которые в обход санкций перевезли в Крым. Об этом говорится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Рассмотрение иска Siemens против структур корпорации «Ростех», которые, по мнению истца, переместили турбины на полуостров, назначено на 18 сентября. Кроме того, суд отказался запрещать монтаж этих турбин. Их арест в иске указывался в качестве обеспечительной меры.

Иск Siemens к структурам «Ростеха» был подан 11 июля 2017 года и до сих пор находился без движения. Немецкий концерн обвиняет ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» в том, что они незаконно переместили в Крым четыре газовые турбины, которые предназначались для строительства электростанции в Тамани и были произведены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин». В иске немецкий концерн просит суд признать сделку по поставке турбин недействительной.

В Кремле при этом заявили, что турбины были произведены в России. Кроме того, в «Технопромэкспорте» сообщили о последующей модернизации турбин с применением российских технологий.

Из-за ситуации с турбинами, которые в обход европейских санкций оказались в Крыму, Евросоюз ввел новый пакет ограничений в отношении трех российских компаний и трех физических лиц. Это произошло в начале августа. В МИД России санкции назвали нарушением международных норм.

Телеканал "Дождь"
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