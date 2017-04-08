Антитеррористические митинги в российских городах собирают тысячи человек, свидетельствуют данные властей из различных регионов. Акции начались в городах на востоке страны, прошли в Сибири и пришли в европейскую часть России. Митингующие почтили память жертв теракта в Петербурге минутой молчания.

Антитеррористические митинги состоялись в субботу в Хабаровске и Южно-Сахалинске, а также в Амурской области, передает "Интерфакс". По данным правительства Хабаровского края, на Комсомольской площади в Хабаровске собрались около полутора тысяч человек.

В Южно-Сахалинске в субботу состоялось два митинга: первый - памяти жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге, второй - против отмены выборов мэров в Сахалинской области. Оба мероприятия начались с минуты молчания. Первое мероприятие посетили около трех тысяч человек, второе - около тысячи.

Акции памяти прошли в Благовещенске и Белогорске Амурской области, там численность участников власти не называют.

В Сибири крупный митинг памяти прошел в Новосибирске на площади перед Государственной публичной научно-технической библиотекой. В нем приняли участие около пяти тыся человек. Участники акции возложили цветы к памятной стеле на аллее Блокадников.

В Иркутске митинг "Вместе против террора", по оценке мэрии города, собрал около 3,5 тысячи человек.

В Красноярске митинг "Вместе против террора" начался в полдень. На площадь пропускали после досмотра сотрудниками полиции. Возле Большого концертного зала собрались студенты, военные в форме ВДВ, ветераны боевых действий в Афганистане, казаки.

В Омске, как сообщил "Интерфаксу" командир штаба Омского областного студотряда (организатор акции) Алексей Потейко, в митинге на площади у библиотеки имени Пушкина приняли участие около трех тысяч человек - представители общественных организаций, власти и простые граждане.

В Ярославле акция памяти прошла у стен Успенского собора. С утра в нем прошла литургия и панихида. Волонтеры составили из 200 зажженных свечей "Питер, мы с тобой".

В Липецке акция "Вместе - против терроризма!", организованная Ассоциацией студентов Липецкой области, состоялась на площади Петра Великого. По данным областного управления МВД, в акции приняли участие около четырех тысяч человек.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник, более 50 получили ранения. Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" было найдено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.