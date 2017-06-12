Антикоррупционные митинги в России: задержаны более 700 человек

Более 700 участников оппозиционных акций задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального.

В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в твиттере его жена Юлия.

Кроме того, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выключили электричество. В Twitter Навального также появилось фото задержания. На нем оппозиционер садится в автомобиль полиции.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала она.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией выключили электричество.

Прямая трансляция с места событий в Москве:

Накануне Навальный сообщил о переносе согласованной акции против коррупции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Он объяснил это тем, что организаторы не смогли найти подрядчика, который бы установил сцену на Сахарова, где акция была согласована со столичными властями. Акция на Тверской не согласована, уточняет "Дождь".

Текстовую трансляцию ведет Русская служба Би-би-си.

На проспекте Сахарова в Москве - задержания

На проспекте Академика Сахарова в Москве задержали троих человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По информации проекта, задержаны три человека — Иван Морозов, Дмитрий Павлов и Михаил Комраков. Их задержали во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга. Друг Комракова сообщил, что активиста по лицу ударил майор полиции.

Кроме того, на Пушкинской площади задержаны двое несовершеннолетних, пишет «ОВД-Инфо».

Несанкционированная акция оппозиции в формате народных гуляний в центре Москвы пресечена. Об этом заявил "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"Да, конечно можно. На этот час ситуация полностью под контролем", - сказал Черников, отвечая на вопрос, можно ли считать акцию оппозиции пресеченной. При этом он заявил, что в акции приняло участие не более 5 тысяч человек.

"По сравнению с тем количеством - порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России - это ничтожный процент", - сказал чиновник.



В Петербурге задержали более 100 человек

В центре Санкт-Петербурга на Марсовом поле начались задержания на несогласованной акции против коррупции, передает корреспондент Дождя. В частности, среди задержанных депутат петербургского Законодательного собрания Илья Резник, сообщает «Фонтанка».

Другие участники акции во время задержаний скандировали «Позор». «Бумага» сообщает, что задержаны 50 человек. Их ведут в автозаки. Издание отмечает, что ОМОН окружил две группы людей, сообщает "Дождь".

Позже «Бумага» сообщила о еще 50 задержанных. Корреспондент издания сообщает, что ОМОН оцепил третью группу людей, однако оттуда удалось вытащить одного из митингующих, после чего «кольцо» прорвали и митингующим удалось выйти.

О задержаниях также сообщает «Интерфакс». Сотрудники полиции по громкой связи предупреждают собравшихся о необходимости завершить акцию во избежание привлечения к административной ответственности, напоминая о том, что согласованная акция проходит в Удельном парке.

«Фонтанка» пишет, что около 100 участников акции протеста на Марсовом поле «взяли в кольцо» сотрудники правоохранительных органов. Около 10 человек вывели из оцепления и довели до автозака.

Протесты в регионах

В России 12 июня в день праздника (День России) проводятся антикоррупционные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) во главе с оппозиционером Алексеем Навальным. Активисты вышли на улицы городов Алтая, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока.

12 июня отмечается День России. Праздник получил свое название в 2002 году, а дата — 12 июня — это день принятия декларации о государственном суверенитете. По данным социологов "Левада-центра", больше половины россиян до сих пор не помнят, какой праздник отмечается в этот выходной, но каждый год в честь него устраивают массовые гуляния и концерты. В этом году в День России Алексей Навальный организовал митинги по всей стране.

Оппозиционер Алексей Навальный получил согласие московских властей на проведение акции против коррупции на проспекте академика Сахарова на 15 тысяч человек. Но позже оппозиционер заявил, что организаторы не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены и звука на проспекте Сахарова, поэтому сообщил, что акция пройдет на Тверской улице в формате прогулки в центре города. Она должна была начаться в 14:00.

Изначально Навальный анонсировал акцию именно на Тверской, однако власти отказались согласовать этот маршрут, сославшись на проведение праздничных мероприятий и на дорожно-ремонтные работы. По мнению московских властей, перенос места проведения акции на Тверскую является провокацией.

При этом глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что гуляния с флагами не запрещены. "Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он на 100% потенциальный клиент полицейских. Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо", — сказал Черников в эфире "Эхо Москвы".

По поводу переноса мероприятия ФБК на Тверскую высказались и федеральные власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости каких-либо провокаций и незаконных действий.

Несмотря на решение сторонников Навального идти в центр города, противники программы реновации остались на площади Сахарова. Между тем на Тверскую стягивалась полиция. Кроме того, 12 июня на Тверской должны пройти исторические реконструкции в рамках фестиваля "Времена и эпохи. Собрание". Они посвящены значимым победам России. В связи с этим на улице появились декорации — мешки с песком и шлагбаумы.

За полчаса до начала акции на Тверской стало известно а задержании Алексея Навального в подъезде его дома. Об этом в 13:30 сообщила супруга оппозиционера Юлия Навальная. Кроме того, в московском офисе Фонда по борьбе с коррупцией Навального, откуда лайв-транслцию ведет глава его предвыборного штаба Леонид Волков, отключили электричество. Вскоре пропал и звук. Через 10 минут трансляция из офиса ФБК возобновилась, но только из регионов: московская студия по-прежнему обесточена.

А задержания, неожиданно, начались не у Пушкинской площади, а на Сахарова, где акция как раз была согласована. По данным "Дождя", на Сахарова задержаны три человека, на Пушкинской площади — двое несовершеннолетних. Между тем на проспект Сахарова пришел оппозиционер Вячеслав Мальцев, он увел сторонников прочь от рамок и согласованной площадки. Пара сотен человек с ним ушли по Каланчевской улице.

Михаил Ходорковский резко прокомментировал ситуацию с переносом митинга с проспекта Сахарова на Тверскую: "заявление Навального явилось логическим продолжением его согласия идти на Сахарова. Мы в такой ситуации сразу отказались… Я думал, когда коллеги соглашались, что они нашли решение проблемы. Сожалею, что нет. Выход на Тверскую, где происходят массовые гуляния, в том числе пропутинских организаций, несомненная провокация. Время ли и место для нее? Не убежден. Задержание самого Навального — очевидный шаг властей и хороший выход для него в такой ситуации. Те, кто окажется на Тверской, с лозунгами — серьезно рискуют, причем просто задержание — не самый плохой вариант. В условиях прямого столкновения людей с радикально разными взглядами на одной площадке возможны и более неприятные последствия… Наша позиция — там, где митинги идут по плану — продолжаем акцию #надоел "бессменный полк". В Москве выходим на "гуляния" без плакатов. Наша правозащита будет помогать задержанным.

Около 14:00 сторонники ФБК начали прибывать на Тверскую. Их лица были раскрашены в цвета российского флага, в руках они несут триколоры, среди пришедших много женщин и детей. Людей стали пропускать к основному месту проведения акции на Тверской: ранее доступ к рамкам металлоискателей был перекрыт. На площади также присутствовали бойцы Росгвардии, сотрудникам патрульно-постовой службы были выданы каски.

Акция на Тверской площади должна была начаться в 14:00 по местному времени. Но так как плакаты и лозунги запрещены, отличить тех, кто празднует День России, от участников акции "Требуем ответов" было довольно сложно. В целом на Тверской было много людей: тут и реконструкторы, и иностранцы, приехавшие на фестиваль. На участке Тверской, где запланировано политическое шествие, работают кафе и рестораны.

Сторонники оппозиционера подавали заявки на акции и в других городах, в каких-то случаях они получили отказ, в других — разрешение митинговать в отдаленных от центра участках города.

В Санкт-Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждала около 15 тысяч человек, к часу дня собрались примерно 600 человек, среди них — оппозиционеры в футболках с принтами лозунгов антиправительственного характера. После 13:00 на Марсовом поле полиция начала задерживать оппозиционеров. Так, трое полицейских задержали одинокого оппозиционера с плакатом "Володя! Мы устали от тебя" (активист успел простоять пару минут). При задержании оппозиционер пытался оказать сопротивление, но его быстро успокоили и поместили в полицейскую машину.

Также стало известно, что власти Санкт-Петербурга подготовили на Марсовом поле бесплатные автобусы, которые могут отвести всех желающих протестовать в Удельный на окраине города, чтобы там можно было обеспечить их безопасность.

В Хабаровске санкционированный митинг прошел без нарушений. Митингующие выступали в течение часа и спокойно разошлись. В Южно-Сахалинске состоялся пикет, никаких инцидентов не зафиксировано, передает ТАСС.

В Благовещенске полиция задержала оппозиционера, вышедшего на площадь Ленина с плакатом "Россия без коррупции". Другие участники акции во время задержания скандировали "Позор!", сообщает Newsru.com.

В Новосибирске полиция задержала активиста с квадрокоптером. Других происшествий в ходе акции с участием 1500 человек, не отмечено. В Абакане одного из участников антикоррупционного митинга задержали за то, что он был в маске.

Во Владивостоке на несанкционированный митинг оппозиции собрались в сквере, а на привокзальной площади казаки устроили праздник с песнями и плясками в честь Дня России. После призыва организаторов покинуть площадь ОМОН задержал около 20 человек, в том числе координатора местного штаба Навального, депутата гордумы Юрия Кучина, а также активиста Максима Шинкаренко за плакат "Димон, выйди вон".

В Казани сотрудники полиции задержали организатора согласованного с властями митинга Азата Габдульвалеева и еще несколько человек. Власти города ранее разрешили оппозиционерам провести митинг только в 7 утра и на окраине города, уточняет "Медиазона". В акции участвовали около 400 человек. Митингующих перестали пускать внутрь ограждения после того, как число участников акции достигло заявленного организаторами.

По данным "Казанского репортера", полицейские увезли в отделение Тауфика Васильева, критиковавшего со сцены традиционный ислам. Также в полицию забрали двух участниц митинга с плакатом "Нет геноциду коренного населения России".

В Челябинске сотрудники полиции не пропускали внутрь заграждения людей с плакатами. Участники акции протеста шли с огромными надувными уточками.

Параллельно с акциями ФБК свои акции проводит "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. В Санкт-Петербурге, где оппозиционно настроенные граждане планируют собраться на Марсовом поле, проходят превентивные задержания членов "ОР", включая руководителя отделения Андрея Пивоварова, сообщает Gazeta.ru.

Предыдущая акция "Он вам не Димон" состоялась в Москве 26 марта. ФБК не не смог договориться с властями Москвы о месте проведения прошлого митинга. В результате фонд призвал своих сторонников выходить на несанкционированную акцию: прогуливаться по Тверской — центральной улице российской столицы. У кого-то получилось придерживаться такого сценария, но большинство собралось у памятника Пушкину. Акция собрала на Тверской несколько десятков тысяч человек.

Полиция не ожидала такого поворота, сил было неадекватно мало. После того как толпа отбила у стражей порядка двух задержанных, были вызваны подкрепления Росгвардии. Дело закончилось самыми массовыми уличными задержаниями (число которых перевалило за тысячу) с октября 1993 года. Кремль особенно был обеспокоен числом студентов и школьников, которые оказались среди митингующих.