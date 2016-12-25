Ансамбль имени Александрова: искусство в погонах

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 13:35
На борту разбившегося после вылета из Сочи самолёта Ту-154 министерства обороны РФ, находилось, по последним данным, 64 артиста ансамбля имени Александрова.
Aleksandro Aleksandrovo akademinis Rusijos kariuomenės dainų ir šokių ansamblis
© Reuters/Scanpix

Все они собирались провести новогодний концерт на аэродроме Хмеймим в Сирии. По последним данным, в составе группы артистов был директор и руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов.

По данным российских СМИ, в состав ансамбля входили 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа.

В Сирии должен был состоятся небольшой сольный концерт ансамбля продолжительностью около часа. Разбившимся бортом летели хор и солисты ансамбля имени Александрова. Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве.

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"Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.

"Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу", - сообщил он.

90 лет истории

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова - это крупнейший военный художественный коллектив России. Он существует уже почти 90 лет.

Ансамбль Александрова существует уже почти 90 лет. За это время артисты не раз выступали в зонах боевых действий.

В 2017 году ансамбль имени Александрова должен был отправиться в европейское турне, в частности, дать 10 концертов в Чехии.

В прошлом году гастроли ансамбля в Чехии вызвали бурные дискуссии обществе.

В мае 2014 года ансамбль исполнил песню "Вежливые люди", посвященную действиям российских военных во время аннексии Крыма в 2014 году.

После этого ряд политиков и общественных деятелей в странах Восточной Европы призвали к бойкоту выступлений ансамбля.

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